Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour Donnarumma !

Publié le 27 mars 2020 à 23h15 par A.C.

Leonardo devrait bel et bien voir le dossier Gianluigi Donnarumma évoluer en sa faveur.

Les routes du Milan AC et de Gianluigi Donnarumma devraient se séparer... tout reste à savoir quand. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le gardien aurait refusé toutes les prolongations qui lui ont été offertes pour le moment et les Rosoneri semblent décidé à le vendre cet été, afin de ne pas le laisser partir libre. Leonardo a logiquement été attiré par cette situation, puisqu’il aimerait attirer Donnarumma au Paris Saint-Germain lors de l’été 2021. La presse italienne évoque également l’intérêt de la Juventus, de Chelsea et du Real Madrid pour l’international italien.

Plizzari, le nouveau prodige du Milan AC pour remplacer Donnarumma ?