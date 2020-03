Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo saurait à quoi s’en tenir pour Donnarumma !

Publié le 27 mars 2020 à 15h15 par J.-G.D.

Désireux de ne pas répondre favorablement aux demandes de Gianluigi Donnarumma pour une prolongation de contrat, le Milan AC aurait deux choix concernant son gardien. Le PSG est prévenu…

Il ne fait plus aucun doute que le PSG se penche sérieusement sur le profil de Gianluigi Donnarumma. En Italie, on assure que Paris serait actuellement le prétendant n°1 du gardien du Milan AC. Ancien directeur sportif de la formation lombarde et de retour au PSG depuis juin dernier, Leonardo désirerait donc retrouver son ex-protégé. Il faudra définitivement se défaire du Real Madrid et de Chelsea, également à l'affût sur cette piste. Sous contrat jusqu'en 2021, le jeune portier n’a toujours pas prolongé avec son club formateur. Un dossier qui reste ouvert, alors que le PSG est en embuscade afin de ne pas laisser passer cette belle opportunité. Et les Milanais disposeraient de deux choix pour Donnarumma.

Milan devant un choix cornélien pour Donnarumma ?