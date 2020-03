Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un problème de timing pour la signature d’une recrue…

Publié le 27 mars 2020 à 13h45 par La rédaction

Sur la piste de Gabriel (LOSC), le PSG ne pourra pas dégainer d’offres. Le club ne sait pas encore s’il pourra investir sur un défenseur de renom cet été.

La piste de Gabriel serait-elle refroidie du côté de Paris ? Alors que le PSG suit le défenseur central du LOSC depuis maintenant presque un an, les dirigeants lillois ont enfin entrouvert la porte à un départ. Plusieurs clubs se sont rués sur le joueur lillois, et notamment Everton, où son profil plaît beaucoup à Carlo Ancelotti en Premier League. Et le PSG pourrait bien se faire doubler dans le dossier…

Sans vente, pas d’offres

Le constat est simple à Paris : si le club ne réalise pas de grosses ventes, il ne pourra pas acheter. Le club ne souhaite pas prendre de risques au niveau du fair-play financier, qui a déjà sanctionné Manchester City en l’excluant de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons, et qui pourrait bientôt également sanctionner l’OM. Ainsi, c’est dans ce contexte que le PSG pourrait voir cette piste lui passer sous le nez, puisque Everton ne s’est pas gêné de négocier de son côté. Tout est déjà calé entre le LOSC et Everton, il ne manquerait plus qu’à signer pour le défenseur central brésilien du LOSC. Leonardo va donc devoir laisser filer une bonne piste défensive sans pouvoir agir, alors que ce dernier pourrait perdre Thiago Silva, Kurzawa et Thomas Meunier l’été prochain. Coup dur…