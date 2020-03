Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, le Barça veut un autre joueur du PSG !

Publié le 27 mars 2020 à 11h45 par A.M.

En quête de renforts défensifs en vue de l'été prochain, le FC Barcelone aurait coché le nom de Tanguy Kouassi sur sa short-list alors qu'il n'a pas encore signé son premier contrat professionnel avec le PSG.

L'axe PSG-Barcelone tourne à plein régime depuis plusieurs saisons. Les Catalans ont plusieurs fois tenté de recruter de recruter des Parisiens comme ce fût le cas avec Marco Verratti, Thiago Silva, Marquinhos ou encore Angel Di Maria, mais c'est finalement le PSG qui a frappé très fort en levant la clause libératoire de Neymar en 2017, à savoir 222M€. Et le Brésilien fait régulièrement parler de lui pour un éventuel retour au Barça. Mais ce n'est pas tout. Le FC Barcelone s'intéresserait à un très grand espoir du club de la capitale.

Le Barça surveille Kouassi