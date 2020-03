Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce prétendant qui confirme son intérêt pour un chouchou de Tuchel !

Publié le 27 mars 2020 à 10h15 par H.G.

Alors que l’avenir de Tanguy Kouassi est toujours incertain, le RB Leipzig a confirmé par la voix de son directeur sportif qu’il était bien intéressé par le jeune joueur du PSG.

Depuis plusieurs mois, le nom de Tanguy Kouassi est associé avec insistance au RB Leipzig. Le Français de 17 ans capable d’évoluer en défense centrale et au milieu de terrain n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG et pourrait ainsi s’en aller en fin de saison pour rejoindre l’écurie allemande, et cela en dépit de la confiance que lui accorde Thomas Tuchel. En effet, le technicien allemand a utilisé le jeune formé au club à 13 reprises cette saison, chose qui lui a permis d’inscrire trois réalisations. Pour l’heure, rien ne serait donc fixé pour l’avenir de Tanguy Kouassi au PSG, bien qu’un départ semble se préciser plus le temps passe. Et dans le même temps, le directeur sportif du RB Leipzig, Markus Krösche, en a profité pour affirmer publiquement son intérêt pour le natif de Paris.

« Nous devons juste voir comment cela évolue »