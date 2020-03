Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coéquipier de Tonali lâche un grand conseil pour son avenir

Publié le 27 mars 2020 à 7h15 par D.M.

Alors que Sandro Tonali figurerait sur les tablettes du PSG, son coéquipier à Brescia Alessandro Matri conseille au jeune milieu de terrain de rejoindre la Juventus.

Sandro Tonali jouit d’une belle réputation en Italie. Agé de 19 ans, le milieu de terrain de Brescia est considéré comme le futur de l’équipe nationale et serait sur les tablettes de nombreux clubs européens. Le PSG suivrait ses performances depuis plusieurs mois, mais pourrait faire face à la concurrence de l’Inter et de la Juventus. Ancien du club bianconero et coéquipier de Sandro Tonali à Brescia, Alessandro Matri a d'ailleurs conseillé au jeune milieu de terrain de rejoindre la Juventus et de répondre aux appels du directeur sportif Fabio Paratici.

« Je dirais à Paratici de recruter Tonali immédiatement »