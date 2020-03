Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les feux sont au vert pour cette piste à 0€ !

Publié le 27 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Depuis plusieurs semaines, l’OM suivrait l’évolution de Matthew Longstaff en fin de contrat avec Newcastle United cet été. Et les discussions pour une éventuelle prolongation n’auraient pas encore eu lieu.

« Je suis certain que des clubs lui parlent, alors évidement cette situation est préoccupante. Mais il sait ce que je pense de lui et je continue de lui rappeler combien d’autres joueurs de 19 ans ont joué en Premier League cette saison. Je lui parle régulièrement et continuerai ainsi. Il sait à quel point le club veut qu’il reste » . Voici le témoignage que Steve Bruce livrait dernièrement. L’entraîneur de Newcastle United ne se voilait donc pas la face concernant l’avenir de son milieu de terrain Matthew Longstaff (20 ans) dont le contrat arrivera à expiration à l’issue de la saison en cours. The Athletic révélait en février l’intérêt de l’OM pour l’Anglais. Et d’après les informations divulguées outre-Manche, l’OM disposerait d’une fenêtre de tir pour Longstaff.

Longstaff change d’agent et aucune discussion pour sa prolongation à Newcastle !