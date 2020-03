Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable révélation de Frenkie De Jong sur son transfert avorté !

Publié le 27 mars 2020 à 11h15 par A.M.

Passé proche de rejoindre le PSG avant de finalement opter pour le FC Barcelone durant le mois de janvier 2019, Frenkie De Jong révèle qu'un homme a fait la différence dans son choix.

Durant le mois de janvier 2019, Frenkie De Jong, qui réalisait une saison extraordinaire avec l'Ajax Amsterdam, s'est retrouvé au cœur d'une immense bataille pour son avenir. Ainsi, le FC Barcelone et le PSG se sont disputés l'international néerlandais jusqu'au dernier moment. Et jusqu'au bout, Antero Henrique, alors directeur sportif du club de la capitale, pensait avoir l'avantage dans ce dossier et ainsi réaliser un très joli coup en enrôlant le milieu de terrain le plus convoité en Europe. Finalement, dans la dernière ligne droit, le Barça a décidé d'envoyer une délégation à Amsterdam pour boucler le dossier. Les Catalans finissent donc par officialiser le transfert de Frenkie De Jong qui rejoindra le club l'été suivant.

La famille de Nouri a convaincu De Jong d'aller au Barça