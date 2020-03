Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce successeur annoncé de Mbappé, ce sera 130M€ !

Publié le 27 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien que Manchester United serait bien placé dans le dossier Jadon Sancho, Leonardo verrait en l’ailier du Borussia Dortmund une piste concrète pour la succession de Kylian Mbappé et de Neymar au PSG. Et le directeur sportif saurait à quoi s’en tenir au niveau de l’indemnité de transfert.

Le 11 mars dernier, ESPN assurait que le PSG était bel et bien dans le coup dans la course à la signature de Jadon Sancho. Leonardo verrait en l’international anglais, qui vient de fêter ses 20 ans mercredi, le candidat idéal pour prendre la succession de Kylian Mbappé et de Neymar. Les deux stars du PSG sont annoncées avec insistance du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Sancho serait donc le moyen de combler le vide laissé par le départ d’un des deux attaquants du PSG et Leonardo serait confiant quant aux chances du PSG de rafler la mise dans cette opération bien que Manchester United aurait déjà entamé les discussions avec le clan Sancho.

130M€ pour Jadon Sancho ?