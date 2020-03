Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nabil Fekir aurait tranché pour son avenir !

Publié le 27 mars 2020 à 14h30 par H.G.

Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries européennes et notamment celui du Real Madrid, Nabil Fekir aurait d’ores et déjà pris une décision au sujet de son avenir. Et il semblerait que le Real Betis soit sur la même longueur d’onde que l’ancien joueur de l’OL.

Arrivé l’été dernier au Real Betis en provenance de l’OL, Nabil Fekir s’est rapidement adapté à la Liga. Si les Verdiblancos réalisent une saison en-dessous des attentes en ne pointant qu’en 12è position du championnat malgré un effectif séduisant sur le papier, le Français a su s’imposer comme un titulaire indiscutable de l’équipe entrainée par Rubi. Au bilan statistique, l’international français de 26 ans a réussi à inscrire 7 buts et à délivrer 6 passes décisives après avoir pris part à 22 rencontres de Liga, en plus d’afficher un visage très séduisant sur le terrain. Fort logiquement, Nabil Fekir aurait ainsi suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens, en se payant même le luxe d’avoir tapé dans l’oeil du Real Madrid et de Florentino Perez. Seulement voilà, en dépit de cet intérêt des Merengue , ni le Real Betis ni le joueur n’auraient l’intention de mettre fin à leur union.

Fekir veut rester au Betis la saison prochaine !