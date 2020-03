Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette clause qui change tout pour Haaland !

Publié le 27 mars 2020 à 13h30 par La rédaction

A partir du mercato hivernal 2021, Haaland disposera d’une clause libératoire à 75M€. Une raison suffisante pour que le Real Madrid patiente un peu pour le recruter.

Haaland a décidément la cote à Madrid. Depuis son explosion aux yeux de l’Europe et son transfert à Dortmund, le petit prodige norvégien crève l’écran, enchaînant but sur but en Bundesliga et montrant toute l’étendue de son talent en Ligue des Champions, lors du huitième de finale aller contre le PSG. Assez pour que le président du Real Madrid Florentino Perez fasse de lui sa priorité. Cependant, le Real pourrait prendre son mal en patience afin de s’offrir une bonne affaire dans ce dossier...

Une clause à 75M€ à l’horizon 2021

En effet, l’attaquant norvégien pourrait partir à prix réduit dès l’hiver prochain. Lors de sa signature du côté du Borussia Dortmund, cet hiver, en provenance du Red Bull Salzbourg, Erling Haaland a vu une clause libératoire fixée à 75M€ être inscrite sur son contrat. Une clause qui peut être levée dès le prochain mercato hivernal, soit un an après son arrivé en Allemagne. Une clause qui pourrait faire réfléchir le Real Madrid, qui pourrait tout simplement décider d’attendre le mercato hivernal 2021 pour tenter de faire venir l’international norvégien plus facilement. Cependant, la concurrence pourrait être rude sur le dossier, d’autant que le BVB pourrait décider de jouer un mauvais tour à tous les clubs qui s’intéressent à lui en tentant de faire signer à sa pépite un nouveau contrat, et ainsi augmenter la clause libératoire au dessus des 100M€. Un montant qui ne ferait peut être pas peur à Florentino Perez...