Mercato - Real Madrid : Zidane devra débourser 60M€ pour boucler une de ses pistes !

Publié le 27 mars 2020 à 12h30 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid, David Alaba ne souhaiterait pas prolonger avec le Bayern Munich. Le défenseur autrichien aurait pris la décision de quitter le club. Les dirigeants bavarois ont fixé son prix !

Zinédine Zidane aurait coché le nom de David Alaba dans ses pistes pour le prochain mercato. L’entraîneur français du Real Madrid verrait en le défenseur la recrue parfaite pour pallier les performances moyennes de certains de ses joueurs cette saison. Alaba aurait en effet pris la décision de quitter le Bayern Munich après qu’aucun coach ne lui a laissé sa chance dans l’entrejeu. Si l'on en croit ces informations, les dirigeants bavarois ne refuseraient pas les intentions de leur joueur et auraient d’ores et déjà fixés son prix !

60M€ pour Alaba ?