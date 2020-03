Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait pris les devants pour Donnarumma !

Publié le 27 mars 2020 à 14h15 par J.-G.D.

La presse transalpine est formelle concernant Gianluigi Donnarumma. Le PSG serait actuellement en pole position pour le jeune portier du Milan AC.

Le poste de gardien de but serait donc un objectif aux yeux de Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG s’activerait en coulisses afin de trouver un nouveau dernier rempart et un nom revient avec insistance en vue du mercato estival : Gianluigi Donnarumma. À seulement 21 ans, l’international italien n’est plus un novice dans le monde du football. Ses performances dans les cages du Milan AC auraient fini de convaincre le Brésilien, lui qui l’a bien connu au sein de la formation lombarde. Le PSG pourrait ainsi se positionner sur Donnarumma au terme de la saison, et les Parisiens seraient en position de force.

Le PSG favori pour Donnarumma ?