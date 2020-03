Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Pjanic ?

Publié le 28 mars 2020 à 0h15 par A.C.

Pisté par le Paris Saint-Germain, Miralem Pjanic pourrait bien quitter la Juventus au cours des prochains mois.

Ancien de Ligue 1 avec les couleurs de l’OL et du FC Metz, Miralem Pjanic pourrait faire son retour. Leonardo serait en effet prêt à l’accueillir au Paris Saint-Germain et le milieu de la Juventus ne dirait pas non. La presse italienne a en effet annoncé que Pjanic n’est pas contre un retour en France, un pays auquel il est très attaché. Le PSG a d’ailleurs déjà commencé à travailler sur ce dossier, en insérant notamment le Bosnien dans les négociations avec la Juve autour de Mauro Icardi.

Pjanic éjecté hors de la Juventus par Bentancur ?