Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 27 mars 2020 à 19h15 par J.-G.D.

En difficulté depuis plusieurs semaines, Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan au PSG, se poserait des questions sur la suite de son aventure dans la capitale.

Le parcours de Mauro icardi au PSG est fait de hauts et de bas. Brillant lors de son arrivée en Ligue 1 l’été dernier, l’international argentin n’est plus que l’ombre de lui-même. Le joueur prêté par l’Inter Milan, avec une option d’achat à hauteur des 70M€, ne serait pas sûr de s’installer durablement à Paris. Un retour chez les Nerazzurri reste donc envisageable, le joueur pouvant servir de monnaie d'échange contre Paulo Dybala et/ou Miralem Pjanic (Juventus). Mauro Icardi envisagerait un retour en Italie, et tout porte à croire que le PSG ne comptera plus sur ses services la saison prochaine.

Icardi peu enclin à rester au PSG