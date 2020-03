Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau point de chute prestigieux identifié pour Icardi ?

Publié le 25 mars 2020 à 22h15 par A.D.

Prêté avec option d'achat au PSG, Mauro Icardi voudrait quitter la France et faire son retour en Italie. Gennaro Gattuso serait prêt à lui donner cette opportunité du côté du Napoli.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a offert Mauro Icardi à Thomas Tuchel. A la fin de cette saison, le directeur sportif du PSG pourra conserver le buteur argentin s'il remplit deux cases au préalable. D'une part, Leonardo serait contraint d'avoir l'aval de Mauro Icardi. D'autre part, l'ancien du Milan AC serait dans l'obligation de payer 70M€ à l'Inter, soit le montant de l'option d'achat négociée l'été dernier. Toutefois, Mauro Icardi voudrait faire son retour en Italie et le Napoli serait prêt à perturber les plans du PSG.

Le Napoli en embuscade pour Mauro Icardi ?