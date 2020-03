Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce sera l’échange Neymar-Griezmann ou rien

Publié le 25 mars 2020 à 21h45 par La rédaction

Plus le temps passe, plus il se confirme que seul un échange Neymar-Griezmann permettrait de boucler l’opération Neymar à Bacelone.

Le10sport.com l’a analysé depuis plusieurs mois, et chaque semaine la tendance se confirme un peu plus : si le FC Barcelone doit matérialiser le retour de Neymar, si le crack brésilien le valide également, lui qui n’est plus tout à fait dans le même état d’esprit aujourd’hui, alors le deal prendra obligatoirement la forme d’un échange avec Antoine Griezmann + argent. Ou il ne se fera pas.

Le Barça en aurait conscience, mais…

Ces dernières heures, le journaliste proche du club catalan Guillem Balague affirme que la direction du club blaugrana aurait conscience qu’il lui faudra probablement au bout du compte inclure Griezmann dans le deal, même si elle préférerait un transfert sec pour le Français et inclure d’autres joueurs dans la transaction Neymar, comme Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic ou encore Philippe Coutinho.