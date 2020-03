Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’échange XXL avec la Juve sera freiné sur un point

Publié le 25 mars 2020 à 21h15 par La rédaction

Un problème va vite survenir entre la Juve et le PSG autour du méga deal à l’étude autour d’Icardi. Explication.

Depuis plusieurs semaines, les médias italiens annoncent l’existence d’un projet d’échange XXL entre la Juve et le PSG autour d’Icardi, dont Leonardo souhaiterait lever l’option d’achat auprès de l’Inter pour le céder ensuite avec plus-value au club bianconero, avec l’assentiment de ce dernier.

Le problème de la valorisation de Pjanic…

Dans son édition du jour, Tuttosport confirme que Leonardo serait bel et bien en train d’étudier une formule pour conclure ce joli coup. D’après le quotidien sportif, le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait notamment insérer Miralem Pjanic dans les négociations, mais pas seulement. D’autres joueurs, comme De Sciglio, pourraient être concernés. Mais si l’on analyse la situation, on comprend qu’un élément devrait rapidement freiner la discussion : en Italie, on affirme ainsi que la Juve a valorisé Pjanic entre 60 et 70 millions. Jamais Leonardo n’acceptera ce prix pour Pjanic, dont la véritable valeur aujourd’hui tourne plus autour de 30 millions. Si jamais la Juve persiste sur sa valorisation de l’ancien Lyonnais, l’affaire n’avancera pas.