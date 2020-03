Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ivan Rakitic préparerait son départ !

Publié le 29 mars 2020 à 19h00 par T.M.

Toujours au FC Barcelone, Ivan Rakitic serait plus proche que jamais d’un départ. En coulisse, le Croate s’activerait.

Ces derniers mois, Ivan Rakitic a régulièrement été annoncé sur le départ sans pour autant quitter le FC Barcelone. Mais le départ pourrait finalement intervenir cet été. Le Croate est très courtisé et pourrait même rester en Espagne où il se sent bien. En effet, l’Atlético de Madrid serait prêt à récupérer Rakitic, qui pourrait ne pas dire non à ce challenge.

Rakitic cherche une maison...