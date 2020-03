Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait tranché pour le futur de Quique Setién !

Publié le 29 mars 2020 à 16h00 par H.G.

Arrivé au FC Barcelone l’hiver dernier, Quique Setién devrait avoir l’occasion de faire ses preuves sur le banc du club catalan la saison prochaine. En effet, la direction du club n’aurait pas l’intention de changer d’entraîneur dans les prochains mois.

Après une succession de mauvais résultats et deux échecs en quarts de finale de Ligue des Champions, Ernesto Valverde a fini par être limogé de son poste d’entraîneur du FC Barcelone. Par la suite, le club catalan a étudié les profils de nombreux coaches afin de lui succéder et a fini par confier son banc à Quique Setién, l’ancien technicien de Las Palmas et du Real Betis réputé pour la qualité de jeu de ses équipes. Cependant, l’homme de 61 ans n’a pas vraiment eu le temps d’installer sa patte au Barça à cause de son effectif limité et des nombreuses blessures de joueurs, tandis que la suspension de la saison en Liga et Ligue des Champions en raison de la pandémie de Covid-19 n’a évidemment rien arrangé. Pour autant, alors que des rumeurs laissaient entendre que Quique Setién ne serait l’entraîneur du FC Barcelone que pour six mois avant d’être remplacé en fin de saison, celui-ci devrait finalement avoir l’occasion de faire ses preuves la saison prochaine.

Le Barça n'aurait aucune solution pour remplacer Quique et misera donc sur la stabilité