Mercato - Barcelone : Xavi ouvre grand la porte à un retour au Barça !

Publié le 29 mars 2020 à 13h30 par H.G.

Alors qu’il aurait pu retourner au FC Barcelone cet hiver en prenant la place d’Ernesto Valverde, Xavi a expliqué qu’il n’était pas revenu car il souhaitait avoir son propre projet et non reprendre celui d’un autre le jour où il reviendra au Barça.

A la suite d’une succession de mauvais résultats après avoir longtemps été critiqué pour le jeu de son équipe et ses résultats en Ligue des Champions, Ernesto Valverde a fini par être limogé de son poste d’entraîneur du FC Barcelone. Et pour lui succéder, le club catalan a longtemps songé à déloger Xavi de son poste à Al-Sadd pour le faire revenir au Barça. Cependant, ce dernier a finalement fini par refuser la proposition, conduisant les Blaugrana à miser sur Quique Setién. Pour autant, l’ancien capitaine du FC Barcelone a expliqué que ce refus ne signifiait pas qu’il fermait définitivement la porte à un retour dans son club de toujours, bien au contraire, mais qu’il souhaitait avoir un projet à son image et non prendre la succession d’un autre.

« Je leur ai fait comprendre que je me voyais dans un projet qui partait de zéro »