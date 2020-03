Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger nommé Guardiola pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 29 mars 2020 à 12h45 par A.D.

Pour prendre la suite d'un Thiago Silva vieillissant et en fin de contrat, Leonardo pourrait s'attaquer à Milan Skriniar l'été prochain. Le directeur sportif du PSG devrait se frotter à Pep Guardiola, l'entraineur de Manchester City, pour le défenseur de l'Inter.

Pep Guardiola pourrait jouer un très mauvais tour à Leonardo. En fin de contrat à l'issue de la saison, Thiago Silva (35 ans) pourrait quitter le PSG l'été prochain. Pour le remplacer, Leonardo aurait plusieurs noms en tête, et notamment ceux de Kalidou Koulibaly et de Milan Skriniar. En ce qui concerne le défenseur de l'Inter, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul et devrait batailler avec Pep Guardiola, le technicien de Manchester City.

Un bras de fer entre Guardiola et Leonardo pour Skriniar ?