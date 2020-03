Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une légende du Barça bientôt de retour ?

Publié le 30 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Approché par le FC Barcelone pour prendre la succession d’Ernesto Valverde cet hiver, Xavi ne s’est pas mis d’accord avec ses anciens dirigeants, mais ne ferme pas pour autant la porte au Barça à l’avenir.

Après une première partie de saison pas au niveau des standards habituels du FC Barcelone, Ernesto Valverde a été remercié au mois de janvier et remplacé par Quique Setién quasiment dans la foulée. Cependant, Xavi Hernandez aurait discuté avec les dirigeants blaugrana pour prendre la succession de Valverde, sans pour autant trouver un accord avec le FC Barcelone. À l’avenir, l’ancienne gloire du Barça se verrait bien apporter de expérience et sa vision du football à l’effectif blaugrana.

« J'ai clairement indiqué que je voulais retourner au Barça, j’en serais ravi »