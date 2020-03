Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouvel argument pour le Barça dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 30 mars 2020 à 10h00 par D.M.

Peu utilisé depuis son arrivée au FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Junior Firpo pourrait quitter la Catalogne et jouer un rôle décisif dans le transfert de Lautaro Martinez.

Le FC Barcelone aurait d’ores et déjà ciblé sa priorité pour le prochain mercato. Désireux de recruter un avant-centre capable de suppléer et à terme remplacer un Luis Suarez vieillissant, le club blaugrana voudrait s'offrir Lautaro Martinez. Mais le FC Barcelone ne voudrait pas payer la clause libératoire de l’attaquant de l’Inter fixée à 111M € et chercherait un moyen de faire baisser ce montant. Ainsi, les dirigeants catalans auraient l’intention d’inclure des joueurs dans l’opération et un nom en particulier est évoqué ce lundi par la presse espagnole pour faciliter le transfert de Lautaro Martinez.

Un échange Junior Firpo / Lautaro Martinez dans les tuyaux ?