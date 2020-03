Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann affiche une préférence pour son avenir !

Publié le 30 mars 2020 à 8h30 par T.M.

Dernièrement, les rumeurs se sont multipliées concernant l’avenir d’Antoine Griezmann. De son côté, le Français se projette déjà sur la saison prochaine avec le FC Barcelone.

Restera ou ne restera pas ? Telle est la question actuellement concernant Antoine Griezmann. Arrivé l’été dernier au FC Barcelone, le Français a rencontré de grandes difficultés pour trouver sa place en Catalogne. Des problèmes qui ne sont toujours pas résolus et cela ferait grandement réfléchir la direction des Blaugrana concernant l’avenir de Griezmann. De plus en plus, il est question d’un départ. Toutefois, le principal intéressé ne pense pas vraiment à cela.

Griezmann veut retrouver le 7