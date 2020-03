Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Griezmann connaît déjà son dénouement !

Publié le 29 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Antoine Griezmann se sentirait bien au FC Barcelone et n’aurait nullement l’intention de quitter l’Espagne pour rejoindre Manchester United ou un autre club.

Malgré ses 14 buts toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone cette saison pour ses premiers pas au club blaugrana, Antoine Griezmann pourrait quitter la Catalogne cet été, soit un an après son arrivée. Journaliste pour SPORT et la BBC , Guillem Balague révélait en début de semaine la possibilité que le FC Barcelone prenne la décision d’inclure le Français dans l’opération Neymar, dans l’optique de faire baisser le prix du Brésilien. Cependant, Griezmann ne prévoirait pas d’aller au PSG ou à Manchester United, où il est annoncé.

Griezmann prévoit de rester à Barcelone