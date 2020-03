Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet improbable scénario qui prend forme pour Cavani !

Publié le 29 mars 2020 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani pourrait bien avoir plusieurs pistes pour son avenir. Mais ils sont nombreux à l'imaginer à Boca Juniors où sa grinta collerait parfaitement à la mentalité du club argentin.

« Cavani, je parle beaucoup et il aimerait y jouer. Je pense qu’il veut encore jouer un ou deux ans en Europe. Après, je suis sûr qu’il aimerait aller à Boca. Il est parfait pour Boca. » Il y a quelques jours, Leandro Paredes révélait qu'Edinson Cavani se verrait bien jouer à Boca Juniors dans le futur. Et alors que le contrat du Matador prend fin en juin prochain, son départ du PSG semble probable et Sport révélait récemment que le club de Buenos Aires était intéressé par l'ancien attaquant de Naples. Et visiblement, cette idée semble plaire à Diego Forlan, qui à jouer avec Edinson Cavani en sélection uruguayenne.

Tout le monde voit Cavani à Boca