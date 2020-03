Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane va récupérer une équipe entière cet été !

Publié le 29 mars 2020 à 3h30 par A.M.

L'été prochain, Zinedine Zidane aura à cœur de renforcer son effectif en recrutant de nouvelles stars. Mais avant de se tourner vers son recrutement, le Real Madrid va récupérer 11 joueurs qui étaient alors prêtés.

L'été prochain, le Real Madrid devrait une nouvelle fois être très actif sur le marché des transferts. Toutefois, depuis plusieurs années, le club merengue prépare l'avenir et a déjà recruté plusieurs jeunes joueurs au fort potentiel. Des joueurs qui ont été prêtés afin de s'aguerrir et qui reviendront très prochainement. Ils sont au nombre de onze et certains d'entre eux pourraient même avoir à jouer un rôle majeur dans l'effectif de Zinedine Zidane la saison prochaine.

Zidane pourrait faire une équipe avec ses joueurs prêtés

En effet, le Real Madrid va pouvoir compter notamment sur le retour d'Achraf Hakimi, prêté depuis deux saisons au Borussia Dortmund, et qui pourrait bien s'imposer comme titulaire dans le couloir droit de la défense merengue. Autre titulaire en puissance : Martin Odegaard. Le Norvégien réalise une très belle saison à la Real Sociedad où il est encore prêté pour une saison. De leur côté, Dani Ceballos (Arsenal), Sergi Reguilon (FC Séville) ou encore Alvaro Odriozola (Bayern Munich) ont moins de chances d'obtenir une place de titulaire, mais pourraient avoir leur mot à dire dans la rotation et ainsi obtenir un temps de jeu important. Enfin, Kubo, Vallejo, Mayoral, Lunin, Óscar Rodríguez et Luca Zidane seront ont amenés à se trouver une nouvelle porte sortie, soit parce qu'ils sont encore trop tendre pour postuler à une place de choix dans l'effectif de Zinedine Zidane, soit parce qu'ils n'entrent plus dans les plans du technicien français.