Mercato - OM : Un dossier à 10M€ déjà à oublier pour Zubizarreta ?

Publié le 29 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Annoncé proche de rejoindre l'OM, Chidera Ejuke ne serait finalement pas sur le départ d'Heerenveen à en croire son agent.

Cet été, l'Olympique de Marseille devra ruser afin de se renforcer compte tenu de la menace du fair-play financier. Dans cette optique, Andoni Zubizarreta aurait ciblé l’ailier de Heerenveen Chidera Ejuke dont la valeur est estimée à 10M€. Il faut dire que l'OM doit se renforcer dans le secteur offensif et trouver à moyen terme un successeur à Florian Thauvin dont le contrat prend fin en juin 2021. Toutefois, l'agent de l'ailier nigérian jette déjà un froid sur cette piste.

«Pour l'instant il n'y a rien avec Marseille»