Mercato - OM : Zubizarreta proche de boucler un dossier inattendu à 10M€ ? La réponse !

Publié le 27 mars 2020 à 18h30 par D.M.

La presse nigériane annonçait ce jeudi que le joueur de Heerenveen Chidera Ejuke était proche de rejoindre l’OM. Mais son agent a tenu à démentir cette rumeur.

En grand danger face au fair-play financier, l’OM devra selon toute vraisemblance vendre afin de renflouer ses caisses. Plusieurs joueurs sont concernés à l’instar de Kevin Strootman, Morgan Sanson ou encore Maxime Lopez. Alors que la priorité pourrait être mise sur la vente de plusieurs éléments, l’OM pourrait être tenté de recruter malin et d'acquérir des joueurs à un prix raisonnable. Ainsi, selon la presse nigériane, Andoni Zubizarreta aurait activé une piste surprenante.

Malgré les informations de la presse nigériane concernant Chidera Ejuke, «il n'y a rien avec Marseille»