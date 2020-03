Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi ne lâcherait rien pour Neymar !

Publié le 29 mars 2020 à 23h15 par J.-G.D.

Alors que Neymar serait toujours dans le viseur du FC Barcelone, Lionel Messi ferait pression pour le grand retour en Catalogne de la star du PSG.

Désireux de quitter le PSG à l’été 2019, Neymar pourrait obtenir gain de cause dès le prochain mercato. La direction de Barcelone ne chômerait pas en coulisses afin de faire revenir la star parisienne. Selon la presse espagnole, un ou plusieurs joueurs du Barça pourraient même rejoindre le club de la capitale afin de faciliter le transfert de l’international brésilien en Catalogne, à l'image d'Antoine Griezmann. Et Lionel Messi jouerait un rôle prépondérant à propos du grand retour de Neymar à Barcelone.

Messi ferait tout son possible pour retrouver Neymar