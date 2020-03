Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti aurait joué un rôle capital dans le feuilleton Neymar !

Publié le 29 mars 2020 à 17h45 par J.-G.D.

Passé à deux doigts de revenir à Barcelone l’été dernier, Neymar aurait reçu les précieux conseils de Marco Verratti. Explications...

Le divorce entre le PSG et Neymar semblait inévitable lors du dernier mercato estival. Promis à un retour au FC Barcelone, les Catalans ayant formulé plusieurs offres comme vous l'avait révélé Le 10 Sport, l’international brésilien n'est finalement pas revenu dans son ancien club. Et ce malgré sa volonté de retrouver ses ex-coéquipiers, dont Lionel Messi et Luis Suarez. Le Barça a donc subi un énorme échec concernant le retour de Neymar, et Marco Verratti n'y serait pas totalement étranger.

Marco Verratti aurait persuadé Neymar de rester à Paris