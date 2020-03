Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une arrivée de Ronald Koeman cet été ? La réponse !

Publié le 29 mars 2020 à 17h00 par H.G.

Annoncé comme l’une des pistes étudiées par le FC Barcelone pour succéder à Ernesto Valverde l’hiver dernier, Ronald Koeman n’a finalement pas rejoint le club catalan. Plus encore, son éventuel arrivée ne devrait pas se faire avant au moins l’été 2021. Explications.

Le FC Barcelone ne manquait pas d’idées pour la succession d’Ernesto Valverde cet hiver, limogé après un enchainement de mauvais résultats. La direction du club catalan aurait en effet sondé de nombreux techniciens pour le remplacer avant de nommer Quique Setién sur son banc, tels que Xavi, Roberto Martinez, Francisco Javier García Pimienta (l’entraîneur du Barça B), ainsi que Ronald Koeman. Cependant, ce dernier a décliné la proposition des Blaugrana dans la mesure où ils ne souhaitait pas quitter la sélection des Pays-Bas avant l’Euro 2020. De ce fait, certains imaginait que l’ancien international néerlandais passé par le FC Barcelone deviendrait l’entraîneur de l’équipe barcelonaise la saison prochaine. Cependant, cette option serait désormais à oublier à en croire la presse espagnole.

Ronald Koeman ne viendra pas avant l’Euro 2021 !