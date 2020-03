Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Sergio Ramos bloqué par le coronavirus ?

Publié le 30 mars 2020 à 9h30 par D.M.

La crise économique qui s’annonce suite à la pandémie du Coronavirus pourrait rendre un peu plus difficile les discussions concernant la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid.

Les négociations concernant la prolongation de contrat de Sergio Ramos au Real Madrid risquent de durer. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le défenseur de 34 ans ne souhaiterait pas tirer sa révérence à l’issue de son bail et voudrait prolonger un peu plus son aventure à la Casa Blanca . Le Real Madrid souhaiterait lui offrir une année supplémentaire comme il a l’habitude de le faire avec les joueurs âgés de plus de 30 ans. Une proposition que ne semble pas prêt d’accepter Sergio Ramos qui souhaiterait plutôt un contrat qui s’étend jusqu’en 2023.

Les négociations suspendues jusqu'à l'été prochain ?