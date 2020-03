Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer à l’action pour cette pépite de Tuchel !

Publié le 30 mars 2020 à 9h15 par T.M.

Depuis plusieurs semaines, Leonardo cherche à faire signer son premier contrat pro à Tanguy Kouassi. Une nouvelle offensive aurait été prévue par le directeur sportif du PSG.

Bien qu’ils n’aient que 17 ans, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi ont réussi à avoir du temps de jeu avec Thomas Tuchel depuis le début de la saison. Le second a d’ailleurs montré de très belles choses sous le maillot du PSG. Polyvalent, pouvant évoluer en défense centrale comme au milieu de terrain, Kouassi est promis à un bel avenir. Toutefois, la suite de son aventure dans la capitale était dernièrement remise en question. N’ayant toujours pas signé de contrat pro, il pourrait partir à l’issue de la saison et certains évoquaient même un transfert déjà réglé vers Leipzig. Toutefois, Leonardo devrait prochainement réagir.

Rendez-vous en juin ?

Bien que le monde du football soit actuellement paralysé par le coronavirus, Leonardo se préparerait pour conserver Tanguy Kouassi. Ainsi, selon les informations de Nicolo Schira, le PSG devrait se rapprocher de son talent en juin prochain, une fois qu’il aura fêté ses 18 ans. L’idée serait ainsi de le prolonger et de lui offrir un contrat jusqu’en 2025. Kouassi sera-t-il convaincu par cette proposition ? A suivre…