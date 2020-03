Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il laisser partir Edinson Cavani cet été ?

Publié le 30 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin de la saison, Edinson Cavani devrait quitter la capitale dans les prochaines semaines. Mais selon vous, faut-il conserver le Matador ? C'est notre sondage du jour !

Véritable icône du Parc des Princes, Edinson Cavani se rapproche doucement de la fin de son aventure parisienne. Après avoir été tout proche d'un départ pour l'Atlético de Madrid cet hiver, le Matador est finalement resté dans la capitale, mais son contrat prendra fin à l'issue de la saison, et Leonardo ne semble pas compter sur lui pour le prochain exercice. Et pour cause, Edinson Cavani dispose de l'un des plus gros salaires du club (18,4M€ par an), le PSG allégerait alors fortement sa masse salariale en ne le conservant pas, mais ses dernières prestations ont le mérite de relancer le débat.

Un nouveau contrat pour Cavani ?

Après une première partie de saison catastrophique, marquée par une longue blessure, Edinson Cavani a retrouvé des couleurs au début de l'année 2020 en parvenant même à placer Mauro Icardi sur le banc avant l'interruption de la saison. En parlant de l'international argentin, celui-ci ne semble plus assuré de rester au PSG. En effet, l'attaquant de 27 ans n'entretiendrait pas la meilleure des relations avec Thomas Tuchel et n'écarterait pas la possibilité de retourner en Serie A, lui qui serait pisté par la Juventus et le Napoli. Le PSG pourrait donc perdre ses deux attaquants au cours du mercato, à moins que Leonardo ne parvienne à raisonner Mauro Icardi en se séparant d'Edinson Cavani.



Alors selon vous, Faut-il laisser partir Edinson Cavani cet été ? À vos votes !