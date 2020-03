Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se lance dans un nouveau dossier à 60M€ !

Publié le 30 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Désireux de se renforcer dans l'entrejeu, Leonardo aurait relancé la piste menant à Tanguy Ndombele qui vit une première saison très compliquée à Tottenham.

Depuis plusieurs saisons, le manque de profondeur de banc au milieu de terrain est le grand problème du Paris Saint-Germain. Après avoir déboursé 400M€ pour s'offrir Neymar et Kylian Mbappé durant l'été 2017, le club de la capitale n'a pas réussi à boucler le transfert de Fabinho et a ensuite manqué de liquidités pour renforcer ce secteur de jeu. Il a fallu attendre janvier 2019 pour voir Leandro Paredes débarquer pour 47M€ puis Idrissa Gueye et Ander Herrera l'été suivant. Toutefois, ce n'est toujours pas suffisant et Leonardo continue à prospecter et s'est mis en quête d'un profil pas encore présent dans l'effectif du PSG, à savoir un milieu de terrain box-to-box. Dans cette optique la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic est régulièrement évoquée.

Le PSG tente le coup Ndombele