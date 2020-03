Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La recrue la plus décevante de la saison est…

Publié le 30 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Arrivé gratuitement au PSG l’été dernier, Ander Herrera a enchainé les pépins physiques ces derniers mois, ce qui l’empêche pour le moment de montrer tout son potentiel dans la capitale.

Après être arrivé au terme de son contrat avec Manchester United en fin de saison passée, Ander Herrera (30 ans) avait finalement opté pour une arrivée libre au PSG durant le mercato estival. Mais le milieu de terrain espagnol, qui a été le dernier coup d’Antero Henrique avant que ce dernier ne soit remplacé par Leonardo à la direction sportive, peine encore à performer avec le PSG.

Herrera loin de son meilleur rendement

En effet, Ander Herrera a enchainé les pépins physiques ces derniers mois et n’arrive pas à enchainer les matchs avec le PSG. Rajoutez à cela la lourde concurrence qui règne dans l’entrejeu avec les statuts de titulaires de Marco Verratti et Idrissa Gueye, en plus du renouveau de Leandro Paredes qui retrouver un très bon niveau de jeu depuis plusieurs mois, et Herrera n’apparaît pas comme une option prioritaire pour Thomas Tuchel. Il est pour l’instant la recrue décevante du dernier mercato estival du PSG.