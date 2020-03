Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé, Coronavirus... L'incroyable anecdote d'Ander Herrera !

Publié le 27 mars 2020 à 18h45 par A.M.

Souffrant avant le match retour contre le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé avait été testé au coronavirus par mesure de précaution. Une situation qui a fait très peur à Ander Herrera.

Décevant lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (1-2), le PSG était très attendu pour le match retour. Et afin d'aborder ce match dans les meilleures conditions, Neymar a organisé un repas avec tout le groupe. Seul problème, Kylian Mbappé, souffrant, n'était pas suffisamment en forme pour être aligné au coup d'envoi de la rencontre. En effet, l'attaquant français souffrait d'une angine, mais alors que le coronavirus commençait à gagner du terrain en France, le Champion du monde a été testé au Covid-19. Un test qui s'est avéré négatif.

«J'étais plus effrayé que Mbappé»