Foot- PSG

PSG : Ce joueur qui tacle Neymar et Thiago Silva pour leur retour au Brésil !

Publié le 25 mars 2020 à 14h05 par La rédaction

Alors que Neymar et Thiago Silva ont décidé de retourner au Brésil pendant la période d’arrêt des matchs en Europe en raison de la pandémie de Covid-19, Fernando n’a pas manqué de tacler l’attitude des deux joueurs du PSG.