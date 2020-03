Foot - Real Madrid

Real Madrid : L'aveu de Sergio Ramos sur la Decima !

Publié le 29 mars 2020 à 19h55 par La rédaction

En 2014, le Real Madrid a remporté sa dixième Ligue des Champions. Une victoire face à l'Atlético de Madrid arrachée en prolongation dont se souvient Sergio Ramos.