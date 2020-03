Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Hazard dresse un terrible constat sur sa première saison !

Publié le 26 mars 2020 à 20h30 par La rédaction

Auteur d’un seul petit but depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n’a évidemment pas fait l’unanimité. Le Belge a répondu aux nombreuses critiques à son égard après avoir qualifié sa première saison de « pourrie ».

Arrivé en juillet dernier au Real Madrid, Eden Hazard n’a pas réussi à convaincre les supporters du club merengue lors de sa première saison. Trop souvent blessé, le Belge n’aura disputé que 15 rencontres sous les couleurs de la Casa Blanca . Hazard n’a pas retrouvé le niveau qu’il avait à Chelsea. Le joueur du Real Madrid ne se le cache pas et fait le bilan de sa première saison avant de rassurer les supporters espagnols.

«Ma première saison au Real est bien pourrie»