Real Madrid : Coronavirus, polémique... Le père de Jovic en rajoute une couche !

Publié le 23 mars 2020 à 17h00 par A.D.

Malgré le confinement imposé à cause du coronavirus, Luka Jovic a quitté Madrid pour retrouver la Serbie. Alors que le ministre de l'intérieur serbe a menacé son fils de prison, Milan Jovic est monté au créneau.

Luka Jovic peut compter sur l'immense soutien de son père, Milan. Pour freiner la propagation du coronavirus, une majorité de pays ont imposé un confinement. C'est le cas notamment de l'Espagne et de la Serbie. Malgré tout, Luka Jovic a décidé d'enfreindre cette règle. Pour retrouver sa compagne, l'attaquant du Real a quitté la ville de Madrid pour rejoindre son pays. Suspecté d'être sorti en Serbie, Luka Jovic a été menacé de prison par son ministre de l'intérieur il y a quelques jours : « Qu’ils soient des sportifs riches ne nous empêchera pas d’obtenir des sanctions. Soit ils se conformeront, soit ils iront en prison. Nous avons déposé des accusations criminelles contre certains athlètes. Hier soir, 87 accusations ont été rédigées. Des peines allant de 1 à 12 ans de prison. Ces personnes répondront lorsque le tribunal déterminera que le moment est venu pour cela » . Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir le père du joueur, Milan Jovic.

«S’il doit aller en prison, qu’il y aille, mais...»