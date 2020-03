Foot - Real Madrid

Coronavirus : L’incroyable menace lancée à Luka Jovic !

Publié le 21 mars 2020 à 0h00 par A.C.

La polémique Luka Jovic, accusé d’avoir quitté l’Espagne pour la Serbie, pourrait aller beaucoup plus loin que prévu.

Depuis quelques jours, Luka Jovic est la cible d’un véritable flot de critiques. L’attaquant a en effet décidé de rompre la quarantaine imposée par le Real Madrid et rejoindre la Serbie, pour y fêter l’anniversaire de sa compagne, d’après la presse madrilène. Il s’est récemment excusé via son compte Instagram , expliquant notamment avoir été testé négatif au Covid-19, mais Mundo Deportivo annonce ce vendredi qu’il pourrait être sanctionné par son club. Le Real Madrid aurait en effet autorisé Jovic à partir en Serbie, mais avec l’interdiction de sortir de chez lui.

« Si Jovic quitte son logement, il sera arrêté »