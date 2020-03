Foot - Real Madrid

Real Madrid : Vinicius Junior est totalement conquis par Karim Benzema !

Publié le 19 mars 2020 à 5h00 par A.M.

Arrivé durant l'été 2018, Vinicius Junior a révélé avoir rapidement été aidé par Karim Benzema pour son intégration.

Ces dernières années, le Real Madrid s'est essentiellement concentré sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs, dont beaucoup ont débarqué en provenance du Brésil. C'est ainsi que Rodrygo et Reinier Jesus sont arrivés, mais le premier fut Vinicius Junior durant l'été 2018. Et l'ancienne pépite de Flamengo est d'ailleurs revenu sur son intégration et révèle que Karim Benzema l'a particulièrement aidé.

Benzema a aidé Vinicius Junior