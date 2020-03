Foot - Real Madrid

Coronavirus : Au coeur de la tourmente, Jovic sort du silence !

Publié le 20 mars 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Dans le collimateur suite à son retour en Serbie, sans se conformer aux règles d'isolement et de confinement imposées par le pays, Luka Jovic tient à présenter ses excuses.

Luka Jovic fait parler de lui. De retour en Serbie, l’attaquant du Real Madrid a donc fêté l’anniversaire de sa compagne à Belgrade, sans passer par l’isolement et le confinement dans son pays. Le buteur madrilène se retrouve donc au centre de la polémique, alors les joueurs madrilènes sont confinés chez eux à cause du coronavirus. Via Instagram , Luka Jovic assure sa défense, tout en présentant ses excuses.

« Je m’excuse auprès de tout le monde si j’ai de quelque manière que ce soit blessé ou mis en danger quelqu’un »