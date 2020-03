Foot - Real Madrid

Real Madrid : Coronavirus, polémique... Luka Jovic se fait fracasser !

Publié le 29 mars 2020 à 7h00 par H.G.

Alors que Luka Jovic n’est pas parvenu à s’imposer au Real Madrid cette saison, le Serbe s’est dernièrement retrouvé au cœur d’une polémique après n’avoir pas respecté les règles du confinement en Serbie. Une situation qui a conduit Dragoslav Stepanović à violemment critiquer l’attaquant de 22 ans.

Rien ne se passe comme prévu pour Luka Jovic depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier. Recruté contre 60M€ à l’Eintracht Francfort après une saison tonitruante, l’attaquant serbe n’est jamais parvenu à se montrer sous son meilleur visage avec le club madrilène et n’a inscrit que 2 réalisations après avoir pris part à 15 rencontres de Liga. Le buteur de 22 ans peinerait à s’adapter à la vie en Espagne et s’est en plus retrouvé au cœur d’une polémique ces derniers jours. En effet, autorisé par le Real Madrid à retourner en Serbie pendant l’arrêt des compétitions de football en raison de la crise sanitaire du Covid-19, Luka Jovic n’a pas respecté les règles de confinement de son pays natal pour se rendre à la soirée d’anniversaire de sa compagne. Et si cela n’a en rien arrangé son cas, Dragoslav Stepanović, l’ancien entraîneur de l’Athletic Club, est de son côté sorti du silence pour dénoncer l’attitude de son compatriote qui se tire une balle dans le pied selon lui.

« C'est le seul homme qui fait tout pour ruiner sa carrière »