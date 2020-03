Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Griezmann et Dembélé influencé par... Xavi ?

Publié le 30 mars 2020 à 19h00 par A.D.

Comme il l'a lui-même reconnu, Xavi est emballé par l'idée de faire son retour au FC Barcelone en tant qu'entraîneur. Un retour qui pourrait bien impacter l'avenir d'Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.

Il y a quelques mois, Xavi, entraîneur d'Al-Sadd aurait pu retrouver le FC Barcelone pour remplacer Ernesto Valverde. Alors que Quique Setién a finalement pris place sur le banc du Barça, l'Espagnol a expliqué pourquoi il n'avait pas été rapatrié avant d'ouvrir grand la porte à un retour. « J'ai clairement indiqué que je voulais retourner au Barça, j’en serais ravi. Maintenant que je me suis vu m'entraîner, je pense que je peux apporter des choses aux joueurs. Mais je leur ai fait comprendre que je me voyais dans un projet qui partait de zéro, et dans lequel c’est moi qui prends les décisions. (…) Je n'ai pas de problème : je ne me cache pas, je ne me retire pas » , a-t-il confié. Et dans le cas où Xavi faisait son retour au Barça à la fin de saison, l'avenir d'Antoine Griezmann et d'Ousmane Dembélé pourrait être mis en péril.

Griezmann et Dembélé futurs indésirables de Xavi ?