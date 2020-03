Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent en moins pour Leonardo dans le dossier Griezmann ?

Publié le 30 mars 2020 à 16h15 par T.M.

Alors que le FC Barcelone aurait proposé Antoine Griezmann au PSG, Leonardo ne devrait pas être gêné par Manchester United. Explications.

L’aventure au FC Barcelone pourrait déjà prendre fin pour Antoine Griezmann. Pour sa première année en Catalogne, le Français n’a pas vraiment été en réussite. Et avec l’actuelle crise provoquée par le coronavirus, le natif de Mâcon serait poussé vers la sortie. A la recherche de liquidités, le Barça attendrait 100M€ pour Griezmann et l’aurait notamment proposé au PSG à en croire Ok Diario . Pour Leonardo, le chemin serait d’ailleurs dégagé.

Manchester United pas intéressé ?

Comme le dévoile également le média espagnol, Barcelone aurait aussi proposé Antoine Griezmann à Manchester United. Ces dernières saisons, les Red Devils ont régulièrement été annoncés sur les rangs pour le Français. Un intérêt qui ne serait plus vraiment d’actualité. En effet, Griezmann ne serait plus une priorité pour Manchester United, qui aurait ainsi refusé le Français pour se concentrer uniquement sur un autre dossier : Jadon Sancho.