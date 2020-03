Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antoine Griezmann poussé vers le PSG par Barcelone ?

Publié le 30 mars 2020 à 10h45 par La rédaction

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait ne pas aller jusqu’au bout de son engagement avec le club catalan. Et le Barça pourrait bien pousser le Franças vers le PSG.

La crise sanitaire et financière causée par le coronavirus a touché de plein fouet le football mondial. Les dirigeants du FC Barcelone ont vu les caisses du club se vider et auraient décider de vendre des joueurs durant l'été pour revenir dans le vers. Ainsi, Samuel Umtiti ou encore Arturo Vidal pourraient quitter le club catalan. Mais cela ne devrait pas s'arrêter là puisque le Barça aurait décidé de se débarrasser d’Antoine Griezmann si une belle offre arrivait sur la table. Fraîchement arrivé en terres catalanes, le Français pourrait au final se relancer en Ligue 1.

Griezmann au PSG pour 100M€ ?